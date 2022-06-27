Кострома, 27 июня, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Костроме полицейские обнаружили несколько складов безакцизных сигарет, рыночная стоимость которых оценивается в 83,5 миллиона рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

44.мвд.рф Конфискованные сигареты

Как полагает следствие, они принадлежали жителю Костромского района, наладившему канал сбыта немаркированных изделий в торговые точки города в конце 2021 года. После обыска из оборота было изъято 747 тысяч пачек табака.

Мужчина был задержан с поличным в момент сбыта очередной партии. Выяснилось, что доставку товара покупателям из предосторожности он проводил на личном автомобиле по ночам.

Против костромича возбуждено уголовное дело. За сбыт немаркированных изделий ему грозит крупный штраф либо лишение свободы на срок до 6 лет.