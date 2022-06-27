Москва, 27 июня, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Ряд российских университетов перешли по собственной инициативе на пятилетние программы подготовки бакалавров. Об этом 27 июня заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на парламентских слушаниях в Госдуме.

Minobrnauki.gov.ru Валерий Фальков

«Если посмотреть на более чем 20-летний опыт реализации базовых принципов Болонской системы, то часть из них оказались недостаточно эффективными», — заявил Фальков.

«По ряду направлений подготовки бакалавров типичный четырёхлетний срок обучения оказался недостаточным для полноценной подготовки выпускников к профессиональной деятельности. В результате ряд ведущих университетов по собственной инициативе перешли на пятилетние программы подготовки бакалавров», — продолжил он.

По его словам, в ряде случаев работодатели так и не признали уровень бакалавриата для занятия ключевых позиций в своей профессиональной сфере — например, среди юристов.

«Сегодня в правоохранительных органах для замещения ключевых должностей необходимо наличие двух дипломов — одновременно бакалавра и магистра. При этом оба диплома должны быть только по одному направлению», — уточнил он.