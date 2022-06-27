Чита, , 11:26 — REGNUM Губернатор Забайкалья Александр Осипов в ходе оперативного совещания 27 июня дал поручение усилить профилактические рейды на водных объектах, чтобы сократить вероятность гибели людей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

Первый замглавы администрации Читы Андрей Гренишин доложил, что всего с начала периода проведено более 670 профилактических бесед, розданы памятки. Однако глава региона заявил, что этого недостаточно и необходимо усилить работу, регулярно выезжать на водоемы и проводить профилактические рейды.

Особое внимание, по словам губернатора, нужно уделить безопасности детей. Он подчеркнул, что нельзя допустить повторной ситуации с гибелью детей на воде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СУ СК РФ по Забайкальскому краю известило о возбуждении уголовного дела по факту гибели двух несовершеннолетних детей, утонувших в реке Ингода в Ингодинском районе Читы. Мальчика 14 лет и 13-летнюю девочку ищут десятки спасателей.

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