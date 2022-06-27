Биробиджан, , 11:31 — REGNUM Люди с ограниченными возможностями не могли воспользоваться возможностью сесть в поезд на станции Приамурская в Еврейской автономии. Транспортная прокуратура Биробиджана сочла это нарушение прав пассажиров и через суд обязала его устранить, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 июня в пресс-службе ведомства.

Знак Инвалид PublicDomainPictures

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Отсутствие пандуса на станции нарушало федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Для пассажиров был построен наземный переход (виадук), но его не оборудовали ни пандусом, ни лифтом. Выяснилось также, что на станции Приамурская отсутствовал навес, под которым ожидающие поезд пассажиры могли бы укрыться от дождя.

Обязанности оборудовать станцию всем необходимым возложили на ОАО РЖД. Такое решение принял суд Хабаровска, полностью удовлетворив требования прокурора.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Биробиджане центральная улица не была приспособлена под передвижение маломобильных граждан. Председатель городского клуба колясочников, член регионального штаба ОНФ Денис Якимов не смог попасть ни в одну аптеку, ни в структурные подразделения мэрии, ни в офис оператора по проведению капремонта. Единственным зданием, куда инвалид попал без труда, оказалась областная прокуратура.