Донецк, 27 июня, 2022, 11:25 — ИА Регнум. За прошедшие сутки Народной милицией (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) совместно с Вооружёнными силами (ВС) России был уничтожен взвод реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» киевских боевиков и подавлены три их огневые точки. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба НМ ДНР в своём телеграм-канале.

Цуканов М.В Флаг ДНР

«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: взвод РСЗО БМ-21 «Град», два бронированных автомобиля и подавлены три огневые точки противника в районах населенных пунктов Первомайское и Курдюмовка», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за это же время украинские нацисты обстреливали 11 населённых пунктов республики, в результате чего два человека погибли и еще девять, включая одного ребёнка, получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что союзные войска развивают наступление в районе города Лисичанск в Луганской Народной Республике.