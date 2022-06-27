Москва, 27 июня, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправку об уголовной ответственности за неоднократную пропаганду и публичную демонстрацию нацистской символики, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Следите за развитием событий в трансляции: «Цели будут достигнуты: спецоперация России на Украине — все новости»

Предлагаемыми изменениями вводится уголовное наказание за неоднократную пропаганду или публичную демонстрацию нацистской символики и символики экстремистских организаций. Наказание может составить до четырех лет лишения свободы. Так же караться будет изготовление и распространение такой символики.

Также комитет одобрил наказание за выезд из России гражданину, допущенному к государственной тайне, а также за пересылку из России носителей с данными, содержащими государственную тайну. Наказание составит до семи лет лишения свободы.