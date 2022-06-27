Воронеж, 27 июня, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Обвинение в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооружённых Сил РФ, а также в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, предъявлено заочно депутату Совета народных депутатов Семилукского муниципального района Воронежской области шестого созыва. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 27 июня в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.

Sledcom.ru Следственный комитет

В отношении депутата суд также заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу — на два месяца с момента её возможного задержания.

Уголовные дела возбуждались на основании материалов, предоставленных сотрудниками УФСБ России по Воронежской области. По версии следствия, обвиняемая, являясь депутатом Совета народных депутатов Семилукского муниципального района, в ходе заседания публично распространяла заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины, при этом она высказывала оскорбления в адрес российских военных. Позже запись с заседания она опубликовала в соцсети в открытом доступе. Также, считает следствие, 5 и 8 апреля обвиняемая во время проведения видеоинтервью с иностранным блогером публично высказала призывы к насильственной смене власти в Российской Федерации. Видеозапись также оказалась в отрытом доступе.

Как сообщало ИА REGNUM, фигурантка дела ещё в марте, после разразившегося скандала, покинула Россию. Она была объявлена в федеральный, а затем в международный розыск.

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