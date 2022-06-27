София, 27 июня, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Тысячи человек, желающих приобрести новую юбилейную монету Болгарского национального банка (БНБ), собрались у здания структуры в центре Софии. Об этом 27 июня сообщает софийский информационный портал News. bg.

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По свидетельствам очевидцев, в указанной очереди находятся как известные в стране нумизматы, так и бизнесмены, и даже дети. При этом в связи с возникшим ажиотажем руководство БНБ приняло решение продавать 1 подобную монету в одни руки.

Напомним, ранее Нацбанк страны объявил о выпуске монеты в честь 300-летия Паисия Хилендарского — болгарского иеромонаха, автора культовой на Балканах книги «Славяно-болгарская история». Денежное средство номиналом в 2 лева ($1,1) реализуется по цене 3755 левов ($2 тыс.).

Свое недоумение по поводу указанного ажиотажа уже выразили как болгарские, так и международные эксперты.