Москва, 27 июня 2022, 11:22 — REGNUM «Дальневосточная ипотека» по ставке до 2% теперь стала доступной для педагогов и медработников, которые проработали по своим специальностям в ДФО не менее 5 лет. При этом их возраст и семейное положение не будут учитываться. Соответствующее решение приняло правительство РФ, сообщается 27 июня в телеграм-канале ведомства.
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Также правительство продлило на три года льготную ипотеку для приобретения жилья на вторичном рынке для жителей Магадана и Чукотки.
Участниками программы «Дальневосточная ипотека» стали уже более 40 тыс. граждан.
Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Сахалина приняли обращение к министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову. Они попросили его инициировать поправки в постановление правительства РФ о Дальневосточной ипотеке.