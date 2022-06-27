Киев, 27 июня, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду прибыла с рабочим визитом в Киев. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба молдавского главы государства.

President.gov.ua Майя Санду и Владимир Зеленский

«В течение дня глава государства посетит населенные пункты Бородянка, Буча и Ирпень», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что в ходе визита запланирована встреча Санду с украинским президентом Владимиром Зеленским. Она 25 июня сообщила, что планирует посетить Киев, но не стала рассказывать подробности.

Напомним, Санду и другие официальные лица после начала Россией спецоперации по денацификации Украины неоднократно заявляла о нейтралитете Кишинёва. При этом в Молдавии перед 9 Мая запретили носить георгиевские ленты и всего, что может говорить о поддержке действий РФ. Также в стране запретили ретранслировать российские новостные и аналитически телепрограммы и военные фильмы.