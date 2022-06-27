Владикавказ, 27 июня, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Две колонны автомашин отправились с гуманитарным грузом из Северной Осетии в Донбасс. В большегрузах питьевая вода, произведенная в регионе. Общий объем партии — 120 тыс. литров, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Hans Минеральная вода

Питьевая вода уже доставлена в Луганскую Народную Республику. Жителям региона раздадут продукцию североосетинских производителей природной минеральной воды под марками «Бухардон», «Багиата», «Ледники Кавказа», «Бавария».

Инициатива отправки гуманитарного груза принадлежит главе субъекта РФ Сергею Меняйло. Его поддержали местные бизнесмены.

Ранее Северная Осетия уже неоднократно направляла в Донбасс продукты питания, в том числе национальные осетинские пироги, воду, а также предметы первой необходимости, одежду.