Монгун-Тайгинский район, Тува, , 11:21 — REGNUM В Туву перед судом предстанет директор спортивной школы Монгун-Тайгинского района по обвинению в совершении служебного подлога и мошенничестве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, с июня по август 2020 года обвиняемый вносил ложные сведения в приказы, трудовые договора и другие документы, похитив в результате 66,7 тыс. рублей.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в управлении.