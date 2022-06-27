Тбилиси, , 11:21 — REGNUM Из-за сильных дождей власти Грузии приняли решение приостановить работу пункта пропуска «Казбеги» на границе с Россией. Об этом сообщили 27 июня минфине страны.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

В заявлении говорится, что решение принято из-за чрезвычайной ситуации, возникшей из-за сложных условий в Дарьялском ущелье. Сейчас на таможенно-пропускном пункте приостановлены все процедуры таможенного контроля.

В ведомстве рассказали, что из-за сильных осадков реки Терек и Девдораки вышли из берегов, повредив участок дороги, ведущей к границе.