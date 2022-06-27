Эр-Рияд, 27 июня, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Правительство Саудовской Аравии выступило с инициативой о проведении очередного саммита о нормализации отношений с Ираном. Об этом 27 июня сообщает Al-Arabiya со ссылкой на заявление МИД Ирана.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Отмечается, что такое предложение поступило от саудовской стороны в понедельник, 27 июня. Саудовское послание передал иранской стороне премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадими.

«Аль-Кадими передал нам сообщение из Эр-Рияда, и мы вместе обсудили дату следующего раунда переговоров в Багдаде, который пройдёт на дипломатическом уровне. Мы объявим дату следующего раунда ирано-саудовского диалога в ближайшие дни», — цитируют СМИ заявление МИД Ирана.