Кабул, , 11:19 — REGNUM Местные источники в афганском Фарьябе сообщают, что в административном центре провинции, городе Меймене, убили велорикшу.

Источник сообщил газете «8 Собх», что велорикша был убит выстрелом из пистолета. Инцидент произошел днём 26 июня в четвёртом районе города Меймене, возле Фарьябской провинциальной больницы.

Загадочные убийства в провинции Фарьяб участились с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли страну под свой контроль.

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