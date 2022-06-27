Александров, Владимирская область, 27 июня, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В городе Александрове Владимирской области в ходе празднования Дня молодежи 26 июня неизвестные зачитали рэп с ненормативной лексикой. Об этом сообщила глава администрации Александровского района Анна Кузнецова.

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Имена исполнителей неизвестны, но местные жители засняли выступление на видео и возмутились, что он происходило в присутствии детей.

«Ситуацию, которая произошла в нашем городском парке вчера, считаю вопиющей и недопустимой… К сожалению, на одной из площадок в Александровском городском парке кто-то поймал свою «минуту славы», воспользовавшись возможностью музыкального сопровождения выступления скейтбордистов.

По факту проводится служебная проверка, будет дана оценка действиям персонала в произошедшем «событии». Проверку также проведут органы ОМВД, соответствующий запрос уже направлен», — заявила Кузнецова.