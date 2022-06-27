Рыбинск, Ярославская область, , 11:18 — REGNUM Правительство Ярославской области и депутаты областной думы отказали властям Рыбинска в финансировании местных спортивных команд из регионального бюджета по схеме футбольного «Шинника». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ХК «Полёт» группа команды «ВКонтакте»

Проект закона внесла местная администрация, точнее, исполнявшая обязанности главы Рыбинска после отставки Дениса Добрякова Наталья Шульдина. Суть его в том, чтобы разрешить предприятиям уменьшать налог на имущество на сумму спонсорской поддержки местных спортивных команд, выступающих на российском уровне. Сейчас такая схема используется только при финансировании ярославского «Шинника». Власти Рыбинска предложили распространить схему на хоккейную команду «Полёт», выступающую в Молодёжной хоккейной лиге и сборную Рыбинска по футболу.

По словам директора рыбинского депспорта Олега Кондатенко, у команд не хватает денег участие в соревнованиях, стартовые взносы. транспортные расходы и так далее. Сейчас эти затраты несут учредители и город.

«Возможности учредителей и города ограничены. Полагаю, что часть расходов можно перевести на спонсоров и партнёров. Ими должны стать в том числе крупные и градообразующие предприятия Рыбинска. Практика общения с такими предприятиями показывает, что они готовы к взаимодействию в случае, если у них есть финансовая заинтересованность, в частности, в виду налоговых льгот», — сказал директор департамента по физкультуре, спорту и молодёжной политике администрации Рыбинска Олег Кондратенко.

Как считают власти Рыбинска, юные дарования вынуждены завершать спортивную карьеру в 16 лет, когда они перестают быть воспитанниками спортшкол. По словам Олега Кондратенко, принятие закона не приведет к снижению доходов бюджета. Такое утверждение вызвало недоумение председателя бюджетного комитета Александра Гончарова.

«Вы прекрасно понимаете, что, если мы увеличим льготы, это приведет к не поступлению денег в бюджет», — сказал Александр Гончаров.

В ответ Кондратенко сказал, что деньги не поступают в бюджет уже сейчас — они идут на «Шинник». Иначе говоря, областному клубу предложили поделиться с местными. А это не понравилось уже директору областного депфина.

«Это приведет к выпадающим доходам областного бюджета, или придется уменьшить финансирование того же «Шинника». Полагаю, что это скрытая форма финансирования расходов местного бюджета. Муниципальное образование тоже обладает правом устанавливать налоговые льготы. Налог на имущество является региональным налогом, формирует доходную часть областного бюджета. В данном случае происходит скрытое финансирование местных полномочий через предоставление льгот спортивным клубам», — сказал директор департамента финансов Алексей Долгов.

По словам Долгова, уменьшать финансирование «Шинника» власти не собираются с учётом его возвращения в клуба в Первую лигу. Кроме того, региональная комиссия по налоговым льготам не поддержала проект закона. В итоге не поддержали его и депутаты. Александр Гончаров посоветовал местным властям «больше зарабатывать». Тогда и деньги на свои хоккейные команды появятся.

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