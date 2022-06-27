Спортивным командам Рыбинска отказали в финансировании из бюджета области
Рыбинск, Ярославская область, 27 июня, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области и депутаты областной думы отказали властям Рыбинска в финансировании местных спортивных команд из регионального бюджета по схеме футбольного «Шинника». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Проект закона внесла местная администрация, точнее, исполнявшая обязанности главы Рыбинска после отставки Дениса Добрякова Наталья Шульдина. Суть его в том, чтобы разрешить предприятиям уменьшать налог на имущество на сумму спонсорской поддержки местных спортивных команд, выступающих на российском уровне. Сейчас такая схема используется только при финансировании ярославского «Шинника». Власти Рыбинска предложили распространить схему на хоккейную команду «Полёт», выступающую в Молодёжной хоккейной лиге и сборную Рыбинска по футболу.
По словам директора рыбинского депспорта Олега Кондатенко, у команд не хватает денег участие в соревнованиях, стартовые взносы. транспортные расходы и так далее. Сейчас эти затраты несут учредители и город.
Как считают власти Рыбинска, юные дарования вынуждены завершать спортивную карьеру в 16 лет, когда они перестают быть воспитанниками спортшкол. По словам Олега Кондратенко, принятие закона не приведет к снижению доходов бюджета. Такое утверждение вызвало недоумение председателя бюджетного комитета Александра Гончарова.
В ответ Кондратенко сказал, что деньги не поступают в бюджет уже сейчас — они идут на «Шинник». Иначе говоря, областному клубу предложили поделиться с местными. А это не понравилось уже директору областного депфина.
По словам Долгова, уменьшать финансирование «Шинника» власти не собираются с учётом его возвращения в клуба в Первую лигу. Кроме того, региональная комиссия по налоговым льготам не поддержала проект закона. В итоге не поддержали его и депутаты. Александр Гончаров посоветовал местным властям «больше зарабатывать». Тогда и деньги на свои хоккейные команды появятся.