Лондон, 27 июня, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Руководитель главного управления разведки Вооруженных сил Украины Кирилл Буданов пригрозил России терактами. Об этом она сообщил в интервью британской газете Financial Times.

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Буданов, говоря об усилении партизанской деятельности на подконтрольных Москве территориях, упомянул о взрывах автомобилей в Херсонской области, один из которых привел к гибели чиновника военно-гражданской администрации.

По его словам, подобные атаки и диверсии «были и будут проводиться в России и во многих других местах».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Херсоне был взорван автомобиль, в котором находился сотрудник ВГА, начальник управления семьи, молодёжи и спорта Дмитрий Савлученко. Он погиб.

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