Вашингтон, , 11:17 — REGNUM Американский рэпер Канье Уэст (Йе) неожиданно для зрителей появился на премии BET Awards. Об этом 27 июня пишет Variety.

Канье Уэст Цитата из видеоподкаста Revolt

Музыкант произнёс речь в честь победы Шона Комбса (известен как Diddy) в номинации Lifetime Achievement — премия вручается артистам, внесшим заметный вклад в музыкальную индустрию. В своём шестиминутном выступлении Уэст рассказал о влиянии Комбса на него, подчеркивая, что считает его настоящим художником, а также поддержал рэпера в желании сменить имя.

ИА REGNUM напоминает, что в мае 2021 года Шон Комбс сменил сценическое имя на Love (Любовь). Несколькими месяцами ранее Канье Уэст официально поменял своё настоящее имя на Йе.

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