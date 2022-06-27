Вашингтон, 27 июня 2022, 11:17 — REGNUM Американский рэпер Канье Уэст (Йе) неожиданно для зрителей появился на премии BET Awards. Об этом 27 июня пишет Variety.

Канье Уэст
Канье Уэст
Цитата из видеоподкаста Revolt

Музыкант произнёс речь в честь победы Шона Комбса (известен как Diddy) в номинации Lifetime Achievement — премия вручается артистам, внесшим заметный вклад в музыкальную индустрию. В своём шестиминутном выступлении Уэст рассказал о влиянии Комбса на него, подчеркивая, что считает его настоящим художником, а также поддержал рэпера в желании сменить имя.

ИА REGNUM напоминает, что в мае 2021 года Шон Комбс сменил сценическое имя на Love (Любовь). Несколькими месяцами ранее Канье Уэст официально поменял своё настоящее имя на Йе.

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