Тампа, США, , 11:16 — REGNUM Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин стал 36-м российским хоккеистом, выигравшим Кубок Стэнли. Об этом 27 июня сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Валерий Ничушкин DalStars9

Отмечается, что 33 российских хоккеиста выигрывали трофей в качестве игроков, один — в роли тренера (Валерий Буре), ещё два — и как игроки, и как тренеры (Вячеслав Фетисов и Сергей Гончар).

Чаще других, по три раза, Кубок Стэнли выигрывали Сергей Фёдоров, Игорь Ларионов, Сергей Брылин, Евгений Малкин и Вячеслав Фетисов (дважды как игрок и один раз как тренер).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские хоккеисты седьмой сезон подряд становятся обладателями Кубка Стэнли.

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