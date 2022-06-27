Москва, , 11:15 — REGNUM Выезд из России гражданина, имеющего допуск к государственной тайне, может повлечь лишение свободы на срок от трех до семи лет, вводится повышенное наказание и за передачу данных, составляющих тайну, за границу. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня, соответствующую поправку поддержал комитет Госдумы по госстроительству.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно поправке, выезд из России гражданина РФ, допущенного или ранее допускавшегося к государственной тайне, право которого на выезд из страны заведомо для него ограничено, наказывается штрафом в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей либо лишением свободы на срок до трех лет.

Кроме того, вводится наказание за незаконное перемещение или пересылку носителей, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, за пределы РФ. За это наказание предполагается в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей либо лишением свободы на срок до четырех лет.

Если же упомянутые деяния совершены с применением насилия или с угрозой его применения либо должностным лицом с использованием своего служебного положения, то они наказываются штрафом в размере от 300 тыс. до 600 тыс. рублей либо лишением свободы на срок до шести лет.

В случае, если эти деяния совершены организованной группой, то наказываются штрафом в размере от 500 тыс. до 700 тыс. рублей либо лишением свободы на срок от трех до семи лет.

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