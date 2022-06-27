Улан-Удэ, 27 июня, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Ещё один отряд добровольцев отправился на Украину для участия в специальной военной операции. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в отряд вошли ветераны боевых действий из организации «Боевое братство».

Правительство Бурятии Спецназ «Байкал» — добровольцы из Бурятии отправились на Украину

По их словам, они намерены помочь российским войскам отстаивать интересы своей Родины, а также защитить мирных жителей. Один из добровольцев рассказал, что на передовой уже побывал его 25-летний сын.

«Говорит, что устали, тяжело им там было. А больше кому работать? Я еду на смену своего сына. Сначала по возрасту не пускали, сейчас можно до 49 лет. 4-5 месяцев мы готовились, чтобы быть в боевой форме», — отметил он.

Перед отъездом они встретились с главой республики Алексеем Цыденовым, который обещал добровольцам всестороннюю поддержку.