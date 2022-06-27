Барнаул, , 13:52 — REGNUM В Алтайском крае, где почти половина населения живет в сельской местности, благодаря нацпроекту «Демография» более четырех тысяч пожилых граждан и инвалидов смогли воспользоваться помощью мобильных бригад для прохождения профилактических осмотров и диспансеризации.

Мобильный патруль в Алтайском крае Правительство Алтайского края

К примеру, в Заринском районе, как сообщает региональное министерство социальной защиты, в рамках федерального проекта «Старшее поколение», данной услугой воспользовались 167 граждан. Заведующая отделением долговременного ухода Комплексного центра социального обслуживания населения Заринска Олеся Кусь рассказала, что специалисты сопровождают пожилых людей, живущих в сельской местности, в поездке в центральную районную больницу и обратно. Автомобиль оснащен оборудованием, необходимым для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Эта работа очень важна для старшего поколения. Она позволяет выявлять различные патологии на ранней стадии, узнать о начале серьезного заболевания и, если нужно, скорректировать схему лечения», — подчеркнула Олеся Кусь.

В одном из отдалённых районов края — Мамонтовском — мобильные бригады с начала 2022 года доставили в центральную районную больницу 463 жителя для медицинского осмотра.

Граждан заранее оповещают о месте и времени выезда, а тех, кто по состоянию здоровья не может самостоятельно передвигаться, специализированный транспорт забирает из дома. Инвалид третьей группы Галина Сазонова (73 года) отметила:

«Спасибо, что есть такая услуга, помогли быстро пройти диспансеризацию. Оперативно записали на анализы, на прием к врачам. Приветливые социальные работники, которые сопровождают нас в поездке и в больнице всегда рядом. И помогут, и подскажут. Очень хорошо организована доставка до больницы и обратно. Спасибо за транспорт, который так важен для людей из отдаленных сел».

Услугами мобильной бригады воспользовались также свыше 200 жителей Родинского района. В ходе 29 выездов сотрудники мобильной бригады доставляли на специализированном автомобиле марки «Луидор» граждан из отдаленных сел в центральную районную больницу на медицинский осмотр. В поездке и во время нахождения в больнице их всегда сопровождает социальный работник.

Слаженную работу мобильной бригады отметили в Локтевском районе, где помогли 135 сельским жителям 13 отдаленных сел.

«Еще недавно ездили в больницу на своей машине, потом стали пользоваться услугами такси. С таксистом, конечно же, договаривались заранее, за несколько дней. С мобильной бригадой очень удобно — доставят от двери до двери, еще и по кабинетам по всем проведут. Мы с супругой очень довольны», — пояснил Николай Гилев из села Гилево.

Работа мобильного патруля в Алтайском крае Правительство Алтайского края

На базе Комплексного центра социального обслуживания населения Рубцовска мобильные бригады также привозят на дом лекарства, продукты и предметы первой необходимости.

«Пожилые граждане часто откладывают поездку в поликлинику по разным причинам. Раньше было трудно мотивировать граждан почтенного возраста на прохождение диспансеризации. Социальная услуга по перевозке, которую мы оказываем по национальному проекту «Демография», помогла решить большую часть трудностей, связанных с поездкой в медучреждение пожилых жителей отдаленных сел», — отметил фельдшер фельдшерско-акушерского пункта села Новоалександровка Рубцовского района Дмитрий Хилько.

Слаженная работа медицинского персонала больницы и комплексного центра помогает пожилым проходить осмотр у специалистов без ожиданий в очереди.

«Мы тесно сотрудничаем и взаимодействуем с учреждениями здравоохранения. Кроме того, специалисты центра помогают пожилым ориентироваться в поликлинике. При необходимости проведут к кабинету терапевта и организуют сопровождение в процедурный кабинет. Мы стараемся помогать каждому человеку даже в мелочах и предвосхитить его просьбу, делаем пребывание в центральной районной больнице комфортным для пожилого человека», — отметил директор благовещенского комплексного центра социального обслуживания населения Василий Дикарев.

Как сообщало ИА REGNUM, одна из важнейших целей национального проекта «Демография» — сделать так, чтобы люди жили как можно дольше без ограничений, вызванных возрастными изменениями и хроническими заболеваниями. Планируется, что продолжительность здоровой жизни россиян увеличится до 67 лет.

Благодаря федеральному проекту «Старшее поколение» организовано проведение диспансеризации, профилактических осмотров. Строятся региональные гериатрические центры.

Выстраивается система долговременного ухода, благодаря которой пожилые люди могут проживать в современных пансионатах или оставаться в семье и получать помощь в привычных условиях.