Симферополь, , 11:13 — REGNUM Часть дорожного полотна на мосту через реку Салгир обрушилась в Симферополе, на улице Толстого. Об этом 27 июня сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, побывавший на месте обрушения.

Обрушение дорожного полотна в Симферополе Телеграм-канал Сергей Аксёнова

«Чтобы избежать критической ситуации с пробками в городе, нужно начинать восстановительные работы уже сегодня. Сейчас требуется максимально оперативно найти инженерное решение, к обследованию нужно приступить немедленно, не дожидаясь, пока спадет вода», — написал в соцсетях глава Крыма.

Он уточнил, что восстановительными работами займётся системный подрядчик компания «ВАД», завершить работы планируется до конца июля.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Симферополя и пяти населённых пунктов Симферопольского района в связи с масштабными подтоплениями из-за ливней введён режим ЧС межмуниципального характера.