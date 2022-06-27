Симферополь, 27 июня 2022, 11:13 — REGNUM Часть дорожного полотна на мосту через реку Салгир обрушилась в Симферополе, на улице Толстого. Об этом 27 июня сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, побывавший на месте обрушения.
Он уточнил, что восстановительными работами займётся системный подрядчик компания «ВАД», завершить работы планируется до конца июля.
Как сообщало ИА REGNUM, на территории Симферополя и пяти населённых пунктов Симферопольского района в связи с масштабными подтоплениями из-за ливней введён режим ЧС межмуниципального характера.