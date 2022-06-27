Самара, 27 июня, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Делегация Самарской области, которую возглавил глав региона Дмитрий Азаров, работает в эти дни в Белоруссии. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

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Сообщатся, что представители Самарской области намерены укрепить и расширить сотрудничество с Белоруссией в экономической, гуманитарной и социальной сферах.

Отмечается, что Белоруссия является одним из основных партнеров Самарской области. Так, объем внешнеторгового оборота в 2021 году по сравнению с 2020 годом вырос на 31,7%, увеличивается и объем импорта (в 2021 году он вырос на 16,5%).

Сообщается, что аграрии Самарской области приобретают тракторы, комбайны, комплексы для заготовки кормов белорусского производства. При этом самарские сельхозтоваропроизводители поставляют технику в регионы Белоруссии.

Отмечается, что у белорусских компаний закупаются низкопольные автобусы и троллейбусы. С 2017 года было поставлено 155 автомобилей, которые работают на дорогах Тольятти и Самары.

«Самарская область укрепляет сотрудничество с братским народом. По объему товарооборота с Беларусью мы всегда входим в десятку ведущих регионов России. В белорусских компаниях мы видим надежных и ответственных партнеров, что подтверждено временем. Единое экономическое пространство Союзного государства открывает для нас широкие возможности для сотрудничества», — приводит пресс-служба слова Азарова.