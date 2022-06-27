Бейрут, 27 июня, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Лидер палестинского военизированного движения ХАМАС Исмаил Хания посетил Ливан с официальным визитом. Об этом 27 июня сообщает Al-Mayadeen.

ХАМАС

По данным журналистов, в ходе визита Хания встретился с палестинскими беженцами, проживающими в окрестностях ливанского города Сидон. На митинге перед сторонниками лидер ХАМАС призвал палестинцев готовиться к новой войне с Израилем и возвращению из изгнания.

«Осажденная Газа, которая долгие годы вела войну, сегодня вновь, вместе со своим сопротивлением и своим народом, готовится к стратегической битве с врагом. Мы заявляем, что 150 наших ракет уничтожат сионистское образование менее чем за 5 минут. Район Западного берега снова поднимается, и Дженин готов поднять знамя сопротивления», — заявил Хания.