Оренбург, 27 июня, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В Оренбурге суд вынес приговор местному жителю, который признан виновным в мошенничестве с продажей автомобилей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Cleper.ru Суд

В 2016 году мужчина пяти покупателям обещал пригнать автомобили. Как только оренбуржец получал от заказчиков деньги, то переставал выходить на связь. Ущерб составил 2,5 млн рублей.

Суд назначил фигуранту наказание в виде четырёх лет лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.