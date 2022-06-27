Чебоксары, 27 июня, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В чувашском региональном штабе ОНФ после резонансной истории с пандусами, которые оказались недоступными для атлетов-колясочников, просят главу республику взять под контроль реализацию в регионе программы «Доступная среда». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе отделения народного фронта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пандус для инвалидов

Речь идёт о чемпионате России по лёгкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), который проходил в Чебоксарах 16 — 19 июня с участием спортсменов из более чем 50 регионов. Федеральный резонанс получило видео возле чебоксарского отеля, где спортсмены-колясочники, приехавшие на чемпионат России, вынуждены были взбираться по лестнице на руках или волоча за собой коляску.

Член регионального штаба ОНФ, вице-президент Всероссийской федерации самбо Евгений Селиванов считает, что в Чувашии подошли халатно к организации прошедшего чемпионата. По его словам, следует привлекать профильные федерации, которые знают «все тонкости и подводные камни», а также прикрепить к спортсменам с ПОДА сопровождающих добровольцев.

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В штабе ОНФ отмечают, что чиновники перед проведением чемпионата должны были «обследовать инфраструктуру», задействованную при проведении чемпионата по лёгкой атлетике среди лиц с ПОДА: места проживания, питания и отдыха, подходы к социальным объектам.

«Фронтовики» предполагают, что инцидент с пандусом может свидетельствовать о «формальном подходе» к реализации программы «Доступная среда» и высказывают мнение, что подобные примеры есть не только в Чебоксарах.

«Справедливости ради надо сказать, что есть локации с качественно созданной «доступной средой», но в целом наблюдается формальный подход», — говорят в чувашском штабе ОНФ.

Общественники обратились к главе Чувашии с просьбой взять под личный контроль реализацию данной программы в республике и принять меры «по объективной оценке» доступности объектов инфраструктуры, а также по приведению объектов в нормативное состояние. «Фронтовики» обещают «периодически проводить контрольные мониторинги» по «доступной среде» с привлечением общественных организаций инвалидов и профильных экспертов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чувашии Олег Николаев, комментируя ситуацию, заявил, что «доброжелатели поймали фрагмент» и решили «хайпануть на теме». И заверил, что к следующему спортивному сезону «ситуацию поправят и пандус, естественно, будет соответствовать всем требованиям».