Фарах, Афганистан, , 11:12 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли двух мужчин по приговору полевого суда, сообщают местные источники в провинции Фарах.

Афганистан Afghanistan Matters

Источник прислал в газету «8 Собх» видео казни двух мужчин, сообщив, что инцидент произошел в уезде Хоке-Сафид на шоссе Фарах — Кандагар.

Местный представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил по громкоговорителю, что эти двое виновны в грабежах и изнасилованиях на трассе Фарах — Кандагар.

После оглашения заявления по задержанным открыли огонь.

Местные источники отмечают, что обвинения против мужчин не были доказаны в судебном порядке.

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