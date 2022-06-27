Красногорск, 27 июня, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Детей до 15 лет ни в коем случае в жару нельзя оставлять одних в машине, это очень опасно. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, сообщается на сайте регионального правительства.

(сс) Aaron Yoo Ребенок в автомобиле

По ее словам, согласно статистики, тепловой удар — самая распространенная причина гибели детей в автомобилях, потому что тело ребенка нагревается в 3-5 раз быстрее, чем взрослого человека.

«Основные органы детей, оставленных на жаре в автомобиле, начинают отказывать, когда температура воздуха в машине достигает +40 °С, а при плюс +41… +42°С ребёнок может умереть», — пояснила детский омбудсмен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, запрет оставлять маленьких детей одних в припаркованной машине является с точки зрения здравого смысле очевидным.

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