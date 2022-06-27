Луганск, 27 июня, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Союзные войска развивают наступление в районе города Лисичанск в Луганской Народной Республике. Об этом 27 июня сообщили в Народной милиции ЛНР.

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В Народной милиции рассказали, что силы ЛНР при огневой поддержке ВС России продолжают развивать наступление.

«Так, в ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства противник понёс тяжелые потери в живой силе и бронетехнике. Получено трофейное вооружение», — говорится в заявлении милиции.