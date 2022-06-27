Пирр, США, , 11:09 — REGNUM Врачи, осуществляющие процедуру прерывания беременности, могут понести уголовную ответственность в американском штате Южная Дакота, заявила 26 июня губернатор штата, республиканец Кристи Ноэм в эфире телеканала CBS.

Губернатор Южной Дакоты- Кристи Ноэм. Wikipedia.org

По ее словам, хотя Южная Дакота будет предъявлять обвинения врачам, нарушающим запрет на аборты, штат не будет преследовать матерей.

«Мы продолжим эти дебаты о том, как мы можем поддержать этих матерей и что значит действительно сделать так, чтобы мы никогда не преследовали матерей в такой ситуации», — сказала она.

Напомним, Верховный суд США отменил постановление, вынесенное в 1973 году, гарантирующее права на аборты от федеральных властей. После такого решения вырабатывать нормы по данному вопросу будут отдельные американские штаты. В ряде штатов уже поддержали решение о полном запрете на аборты. В частности, запрет на аборты вступил в силу уже в восьми штатах США.