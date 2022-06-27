Москва, , 11:09 — REGNUM В РФ рынок продуктов питания постепенно приходит в себя от волн ажиотажного спроса, которые постоянно накрывали его с конца февраля 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июня заявил доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Алексей Гришин.

Рост цен

«Российский рынок продуктов питания постепенно приходит в себя от волн ажиотажного спроса, которые постоянно накрывали его с конца февраля (а ранее — в ходе новых волн пандемии), — сказал он. — Конечно, сейчас цены на многие продукты питания «перегреты», и причиной тому служит не только и не столько объективное удорожание производства, сколько разного рода эмоциональные факторы. Среди них ажиотажный спрос, высокие инфляционные ожидания и, увы, недобросовестное ценообразование, когда производитель стремится сохранять норму прибыли, перекладывая растущие издержки на плечи конечных потребителей».

По его словам, к осени 2022 года можно ожидать постепенного решения ряда насущных проблем, связанных, к примеру, с производством комбикормов (ввоз аминокислот, кормовых витаминов, пробиотиков и прочего из Китая, Пакистана, Индии и других дружественных стран).

«Это должно сдержать рост цен», — сказал Гришин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз, что осенью 2022 года в РФ может подорожать чай, кофе и экзотические плодоовощные товары.

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