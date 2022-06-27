Махачкала, 27 июня, 2022, 11:08 — ИА Регнум. На строительство участка северного обхода столицы Дагестана на автодороге Астрахань — Махачкала выделят из федерального бюджета более 31 млрд рублей. Денежные средства будут предоставлены в рамках пятилетнего плана дорожной деятельности, утверждённого правительством России. Об этом 27 июня сообщил первый вице-премьер Дагестана Руслан Алиев на очередном заседании оперштаба по развитию экономики республики.

Наталья Диева Дорога

«Дагестан получил 31,1 млрд рублей на строительство автодороги Р-215 Астрахань — Кочубей — Кизляр - Махачкала на участке северного обхода столицы республики», — приводит слова Алиева пресс-служба администрации руководителя Дагестана.

Всего в течение пяти лет согласно федеральному плану будет выделено на модернизацию, расширение и строительство дорог свыше 5 трлн рублей.