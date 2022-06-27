Москва, , 11:07 — REGNUM Переход на сторону противника РФ будет означать только присоединение к его войскам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня, соответствующую поправку поддержал комитет Госдумы по госстроительству при обсуждении ко второму чтению законопроекта о наказании за государственную измену.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

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Госдума в июне в первом чтении приняла законопроект, вводящий ответственность за участие в вооруженных конфликтах на территории иностранного государства, а также за шпионаж.

Профильный комитет Госдумы одобрил поправку, уточняющую, что переход на сторону противника РФ будет означать только присоединение к его войскам. Ранее это положение вызвало дискуссию при обсуждении.

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