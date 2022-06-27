Якутск, 27 июня 2022, 11:13 — REGNUM Пика по количеству лесных пожаров ждут в Якутии в ближайшее время. В связи с этим в республику прибудут ещё 160 сотрудников «Авиалесоохраны» из Приморья, Хабаровского края, Бурятии и Читинской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 июня в пресс-службе министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.
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Он напомнил, что привлекать на тушение лесов республики парашютистов-десантников из других регионов позволяет особый противопожарный режим, который действует в республике с 23 июня. В Якутии уже работают сотрудники Бурятского, Читинского, Амурского, Якутского и Приволжского отделений «Авиалесоохраны».
Как сообщало ИА REGNUM, число районов Якутии с высоким классом пожарной опасности возросло до 11. Леса Якутии горят в 29 местах, в том числе семь лесных пожаров обнаружены в Мирнинском районе, там продолжает действовать режим ЧС.