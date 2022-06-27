Якутск, 27 июня, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Пика по количеству лесных пожаров ждут в Якутии в ближайшее время. В связи с этим в республику прибудут ещё 160 сотрудников «Авиалесоохраны» из Приморья, Хабаровского края, Бурятии и Читинской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 июня в пресс-службе министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.

bertknot Лесной пожар

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«Ежегодно с конца июня возрастает класс пожарной опасности в лесах. Повышаются среднедневные температуры и возникает дефицит осадков. Пожароопасный сезон подходит к пику горимости. Уже сейчас отмечается повышенная грозовая активность в Алданском, Нерюнгринском, Томпонском и других районах», — отметил главный лесничий региона Андрей Коноплев.

Он напомнил, что привлекать на тушение лесов республики парашютистов-десантников из других регионов позволяет особый противопожарный режим, который действует в республике с 23 июня. В Якутии уже работают сотрудники Бурятского, Читинского, Амурского, Якутского и Приволжского отделений «Авиалесоохраны».

Как сообщало ИА REGNUM, число районов Якутии с высоким классом пожарной опасности возросло до 11. Леса Якутии горят в 29 местах, в том числе семь лесных пожаров обнаружены в Мирнинском районе, там продолжает действовать режим ЧС.