Нижний Новгород, 27 июня, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Начата проверка по факту происшествия на Оке в районе торгового центра «Порт Артур» в Нижнем Новгороде, в результате которого пострадал ребенок 2018 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Лодка

По предварительным данным, днем 26 июня на реке в районе торгового центра по адресу Южный бульвар, 22 лодка ПВХ Флагман — 380 наскочила на неизвестный предмет. Находящийся в лодке ребенок упал в воду и получил травмы.

В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в ямальском городе Лабытнанги проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины в реке. Предварительно установлено, что поздно вечером 19 июня мужчина 1979 года рождения, находясь на рыбалке в протоке Вылпосл с сильным течением, выпал из резиновой лодки и утонул. В ходе проведения поисковых мероприятий его тело было поднято из воды.

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