Белгород, , 11:07 — REGNUM Бесплатный общественный транспорт к мемориальному комплексу Звонница вблизи Прохоровки предложил запустить губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 27 июня на оперативном совещании правительства региона.

Мемориальная звонница на Прохоровском поле Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

У Звонницы 12 июля, в день крупнейшего за всю мировую историю танкового сражения под Прохоровкой в 1943 году, традиционно проходят памятные массовые мероприятия. Из-за ограничительных мер, связанных с COVID-19, в предыдущие два года торжества не проводились. В 2022 году культурная программа возобновляется, власти приглашают гостей воспользоваться бесплатными автобусами и электричками.

«Мы преследуем две цели: сократить количество личного транспорта и аварийность, а также увеличить доступность для участия белгородцев и жителей близлежащих районов в таком великом событии», — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля в Белгородской области региональный выходной день.