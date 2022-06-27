Белгород, 27 июня 2022, 11:07 — REGNUM Бесплатный общественный транспорт к мемориальному комплексу Звонница вблизи Прохоровки предложил запустить губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 27 июня на оперативном совещании правительства региона.

Мемориальная звонница на Прохоровском поле
Мемориальная звонница на Прохоровском поле
Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

У Звонницы 12 июля, в день крупнейшего за всю мировую историю танкового сражения под Прохоровкой в 1943 году, традиционно проходят памятные массовые мероприятия. Из-за ограничительных мер, связанных с COVID-19, в предыдущие два года торжества не проводились. В 2022 году культурная программа возобновляется, власти приглашают гостей воспользоваться бесплатными автобусами и электричками.

«Мы преследуем две цели: сократить количество личного транспорта и аварийность, а также увеличить доступность для участия белгородцев и жителей близлежащих районов в таком великом событии», — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля в Белгородской области региональный выходной день.