Луганск, , 11:05 — REGNUM Вооружённые украинские формирования понесли тяжёлые потери в ходе успешного наступления Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) при огневой поддержке Вооружённых сил (ВС) РФ в районе Лисичанска. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба НМ ЛНР в своём телеграм-канале.

Народная милиция ЛНР Glava-lnr.info

«НМ (Народная милиция) ЛНР при огневой поддержке ВС РФ продолжает развивать успешные наступательные действия в районе Лисичанска. Так, в ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства противник понёс тяжелые потери в живой силе и бронетехнике», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в ходе наступательных действий НМ ЛНР и ВС РФ получили трофейное вооружение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики обстреляли из миномётов населённый пункт Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике.