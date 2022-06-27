Хабаровск, , 11:11 — REGNUM В Хабаровском крае построят 17 многоквартирных домов в десяти муниципалитетах для расселения аварийного жилищного фонда, сообщили в правительстве региона.

Ветхое жилье Марина Каширская © ИА REGNUM

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Программа расселения рассчитана до 2025 года, но краевые власти намерены обеспечить жителей новым жильём раньше — к концу 2023 года.

Ускорить расселение помогают покупка благоустроенных квартир на вторичном рынке, выплата собственникам компенсации и жилищное строительство.

«Семь домов уже находятся в стадии строительства в населённых пунктах Пивань, Селихино, Токи, Бикин и Комсомольск-на-Амуре. На очереди — Хабаровск, Николаевск-на-Амуре, Майский, поселки Литовко и Уктур», — добавили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области завели уголовное дело по факту приобретения из средств бюджета жилья ненадлежащего качества.