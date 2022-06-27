Краснодар, 27 июня, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Заплыв на резиновых лодках прямо на улицах Краснодара устроили жители краевой столицы вечером 26 июня. Видео появилось в социальных сетях.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наводнение

На кадрах несколько человек на надувных лодках, с помощью вёсел, передвигаются по затопленной улице, проплывая мимо затопленных автомобилей.

«Всё как обычно, без изменений, никакого удивления», — прокомментировали пользователи.

Но особое восхищение пользователей соцсетей вызвало мужество курьеров доставки еды — они спешили выполнить заказы буквально по пояс в воде.

Как сообщало ИА REGNUM, за ночь на 27 июня на Краснодар обрушилось около 109 мм осадков. Подтоплены улицы, десятки придомовых территорий.