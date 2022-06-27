Северодвинск, Архангельская область, , 11:01 — REGNUM В Архангельской области утонул 17-летний подросток, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР.

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Трагедия произошла накануне днем, 26 июня, у дачного кооператива под Северодвинском.

«По предварительным данным, компания ребят приехала из города Северодвинска купаться на озеро, и юноши решили на спор его переплыть. 17-летний подросток не рассчитал свои силы и утонул. Вечером его тело обнаружено водолазами в водоеме», — сообщили в ведомстве.

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