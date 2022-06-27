София, , 11:00 — REGNUM Женщина, въехавшая на автомобиле в детскую площадку в городе Сливене (Юго-восточная Болгария), приговорена к выплате штрафа в размере 20 левов (около $10). Об этом 27 июня сообщает БТВ.

В суде Prokuror-kaluga.ru

Согласно официальной информации, Сливенский городской суд учел тот факт, что в ходе инцидента не было человеческих жертв, а родители немногих находившихся в момент ДТП на месте происшествия детей отказались подавать иски против обвиняемой гражданки. При этом ей инкриминировали самую «мягкую статью» в местном административном кодексе — «неумышленный вандализм».

Соответствующее решение вызвало недоумение представителей ряда болгарских и международных структур.

Напомним, в субботе, 25 июня, элитный внедорожник, за рулем которого находилась жительница Сливена, на большой скорости врезался в ограждение детской площадки в центре города. По словам водителя транспортного средства, она «просто перепутала педали газа и тормоза».