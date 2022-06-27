Олбани, США, 27 июня, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Американский аналитик, профессор Института мировой политики США Пол Гобл считает, что Москва может создать альтернативную организацию для Арктики, состоящей из России, Китая и некоторых других стран. Об этом сообщает Eurasiareview.

Будущее-арктики.рф Арктический совет

Пол Гобл заявил, что это приведет к сдвигу в геоэкономике и геополитике в регионе, так как Россия использует Китай для продвижения российского видения Арктики, а Пекин использует Москву для достижения своих собственных целей в Арктике.

«Арктика и Северный морской путь играют одну из главных ролей в современной внешней политике России, поэтому создание альтернативы существующему Арктическому совету будет хорошим ответом, особенно потому, что он понравится Китаю, который получит преимущество за этим столом», — отметил американский аналитик.

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Как сообщало ИА REGNUM, после приостановки западными странами участия в Арктическом совете, где Россия стала председателем на период с 2021 по 2023 год, приарктические страны 8 июня заявили о продолжении встреч, но уже без участия Российской Федерации.