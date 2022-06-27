Красноярск, 27 июня, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Девять чемпионов мира по хоккею сыграют в прощальном матче Александра Сёмина, который пройдёт 30 июня в Красноярске. Об этом 27 июня сообщил министр спорта региона Денис Петровский.

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«Наверное, никогда такого количества титулованных хоккеистов не было в Красноярском крае, которое мы ожидаем 30 июня», — сказал Петровский

По его словам, в мероприятии будут участвовать девять чемпионов мира, четыре обладателя Кубка Стэнли, пять обладателей Кубка Гагарина.

Часть средств от проведения матча будет направлена на помощь детям из школы слэдж-хоккея и двум детским домам. выиграл Кубок Гагарина

38-летний Сёмин является двукратным чемпионом мира в составе сборной России (2008, 2012). В 2016-м выиграл Кубок Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга». В НХЛ он играл за «Вашингтон Кэпиталз», «Каролиной Харрикейнз» и «Монреаль Канадиенс».