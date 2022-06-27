Посёлок Володарский, Астраханская область, 27 июня 2022, 10:58 — REGNUM В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Астраханской области Чингиз Ахметов. Об этом сообщил глава администрации Володарского района Хамза Исмуханов.
Чингиз Ахметов родился 22 ноября 1990 года в селе Болдырево Володарского района. Он окончил политехнический колледж, затем был призван в ряды военнослужащих российской армии, а после этого поступил на службу по контракту и одновременно учился в АГУ. Последние несколько лет с женой и тремя детьми он жил в Астрахани.
Чингиз Ахметов был похоронен 24 июня.