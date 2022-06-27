Посёлок Володарский, Астраханская область, 27 июня, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Астраханской области Чингиз Ахметов. Об этом сообщил глава администрации Володарского района Хамза Исмуханов.

Страница главы администрации Володарского района Хамзы Исмуханова «ВКонтакте» В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Астраханской области Чингиз Ахметов

Чингиз Ахметов родился 22 ноября 1990 года в селе Болдырево Володарского района. Он окончил политехнический колледж, затем был призван в ряды военнослужащих российской армии, а после этого поступил на службу по контракту и одновременно учился в АГУ. Последние несколько лет с женой и тремя детьми он жил в Астрахани.

Чингиз Ахметов был похоронен 24 июня.

«За проявленные мужество и отвагу представлен к государственной награде посмертно», — сообщил Исмуханов.