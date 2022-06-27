Казань, , 11:01 — REGNUM В Татарии с начала года к административной ответственности привлечено 735 человек, передвигавшихся на электросамокатах. Об этом 27 июня сообщает МВД по РТ.

Прокат электросамокатов Анна Рыжкова © ИА REGNUM

На дорогах республики с участием электросамокатов произошло девять дорожных аварий, в которых пострадали девять человек. С участием взявших на прокат электросамокатов граждан зарегистрировали четыре происшествия.

Из девяти дорожных аварий три произошли по вине передвигающихся на электросамокатах жителей.

Всего в 2022 году в Татарии возбуждено 929 административных дел, из них 735 — за нарушения, совершенные на прокатных электросамокатах.

ИА REGNUM напоминает, в Казани в 2021 году разработали правила, по которым регулируется деятельность компаний, предоставляющих услуги по прокату электросамокатов. Городской комитет по транспорту и владельцы сервисов заключили соглашение о взаимодействии.

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